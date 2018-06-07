У Одеській області викрили на хабарі співробітників фіскальної служби

Головний ревізор вимагав 55 тис. гривень

У Одеській області викрили на хабарі у 55 тис. гривень головного ревізора та керівника відділу фіскальної служби. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Так, у ході розслідування 7 червня 2018 року слідчі прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки органів поліції в Одеській області та Управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) в області викрили на хабарництві посадових осіб фіскальних органів.

З’ясовано, що головний державний ревізор у змові з керівником одного з відділів управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області вимагали від громадянина хабар у сумі 55 тис гривень.

Фото: затримання головного ревіщзора та керівника відділу фіскальної служби

Так, за вказані неправомірні кошти податківці планували вирішити питання, пов’язане з виключенням цього громадянина з реєстру боржників, які не сплатили податок від суми списаного банківською установою боргу за договором кредитування.

Неправомірну вигоду передавали у два транші.

Після одержання останньої частини обумовленої неправомірної вигоди співробітників фіскальних органів затримано на вулиці поблизу однієї з адміністративних будівель податкової в Одесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура України затримала на хабарі 200 тис. доларів керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області.