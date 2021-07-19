В Одеській області розширюють залізницю для збільшення потужності портів, - Кубраков

На Одещині почали розширювати потужності залізниці для забезпечення потреб великих підприємств і портів. Другу колію будують на дільниці "Чорноморська - Берегова", що обслуговує вантажні перевезення Южного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Для збільшення вантажопотоків на українських портах необхідно розвивати припортову залізничну інфраструктуру. Серед пріоритетних проєктів цього року - перегон дільниці "Чорноморська - Берегова", - розповів він.

Нову залізничну гілку почали прокладати та електрифікувати за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За планом, друга головна колія "Чорноморська - Берегова" протяжністю 6,5 км буде завершена до кінця року.

Кубраков зауважив, що саме цим шляхом перевозять вантажі з трьох найбільших стивідорних (портово-вантажних) компаній України: ДП Морський торговий порт "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський припортовий завод".

"Існуюча колія вже є обмеженням для подальшого збільшення обсягів та швидкості перевалки вантажів. За розрахунками об’єми вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року складуть щонайменше 135 млн тонн", - коментує Кубраков.

Востаннє пропускну спроможність на цій ділянці залізниці підвищували 6 років тому. Зараз розрахункова пропускна спроможність дільниці "Чорноморська - Берегова" складає 55 пар поїздів на добу, а після оновлення вона збільшиться до 60.

Для збільшення вантажопотоків на українських портах необхідно розвивати припортову залізничну інфраструктуру. Серед... Posted by Олександр Кубраков on Saturday, July 17, 2021

Міністерство інфраструктури також розглядає можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" - станція Берегова/станція Хімічна, що дозволить підвищити добову пропускну спроможність до 150 пар поїздів.

"Без системного підходу до розвитку інфраструктури неможливі якісні державні сервіси. Порти мають розвиватися, а держава - створювати для цього необхідні умови. Особливе значення тут має "Южний" як найбільший державний стивідор. Саме на його прикладі ми хочемо показати, що держава хоче і може бути ефективним менеджером", - підкреслив Кубраков.