У Києві сталася ДТП за участі автомобіля поліції. Патрульних госпіталізували

У Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульних. Рівень алкоголю у його крові перевищував дозволений у 13 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталася близько о четвертій ранку. Нетверезий водій автомобіля Audi здійснив наїзд на службовий транспорт.

"Подія сталася близько 4-ї ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, ушпиталили медики", - пише пресслужба.

Зазначається, що рівень алкоголю у крові водія становив 2,67 проміле, що є у 13 разів більше за дозволений рівень.

Фото: у Києві нетверезий водій спричинив ДТП за участі автомобіля поліції (t.me/kyivpatrol)