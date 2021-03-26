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В Одеській області сталася стрілянина, є вбитий та поранений

Новость на русском → Одеська область, П'ятниця 26 березня 2021 21:20
В Одеській області сталася стрілянина, є вбитий та поранений Фото: в Одеській області сталася стрілянина (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 26 лютого, у селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина. В результаті події одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське... Внаслідок події одну людину поранено та одну - вбито", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.

Правоохоронці зазначили, що відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи постраждалих встановлюються.

Фото: в Одеській області сталася стрілянина (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в центрі Одеси між двома компаніями молодих людей стався конфлікт, після чого розпочалася стрілянина. В результаті інциденту отримали поранення три людини.

Також РБК-Україна писало, що у Первомайському районі Миколаївської області між депутатом однієї з ОТГ та чотирма місцевими жителями стався конфлікт. У результаті чоловік дістав пістолет травматичної дії та вистрілив у ногу 44-річного мешканця району.

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