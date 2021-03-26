В Одеській області сталася стрілянина, є вбитий та поранений

Сьогодні, 26 лютого, у селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина. В результаті події одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Правоохоронці зазначили, що відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи постраждалих встановлюються.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське... Внаслідок події одну людину поранено та одну - вбито", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в центрі Одеси між двома компаніями молодих людей стався конфлікт, після чого розпочалася стрілянина. В результаті інциденту отримали поранення три людини.

Також РБК-Україна писало, що у Первомайському районі Миколаївської області між депутатом однієї з ОТГ та чотирма місцевими жителями стався конфлікт. У результаті чоловік дістав пістолет травматичної дії та вистрілив у ногу 44-річного мешканця району.