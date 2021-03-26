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В Одесской области произошла стрельба, есть убитый и раненый

Новина українською → Одесская область, Пятница 26 марта 2021 21:20
В Одесской области произошла стрельба, есть убитый и раненый Фото: в Одесской области произошла стрельба (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 февраля, в поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское... В результате происшествия один человек ранен и один - убит", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранители отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.

Фото: в Одесской области произошла стрельба (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, после чего началась стрельба. В результате инцидента получили ранения три человека.

Также РБК-Украина писало, что в Первомайском районе Николаевской области между депутатом одного из ОТГ и четырьмя местными жителями произошел конфликт. В результате мужчина достал пистолет травматического действия и выстрелил в ногу 44-летнего жителя района.

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