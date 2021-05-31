В Одеській області сталася стрілянина на кладовищі, постраждали дві людини

У місті Білгород-Дністровський сталася стрілянина. В результаті події поранення отримали дві людини.
На міському кладовищі двоє чоловіків розпивали спиртні напої. 66-річна жінка, яка працює там доглядачем, зробила їм зауваження, після чого чоловіки почали ображати її. Почувши шум, до місця конфлікту підійшов чоловік жінки, який так само працює доглядачем на кладовищі, і почав заступатися за неї.
"Зловмисники вистрілили в бік подружжя з невстановленої поки зброї, в результаті чого жінка отримала вогнепальне поранення руки, а її чоловік - поранення в живіт і голову", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих госпіталізували.
Після стрілянини зловмисники покинули місце злочину. Для їх пошуку на території району ввели в дію спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".
"Одного з підозрюваних затримали на вулиці райцентру і помістили в ізолятор тимчасового утримання. Місце знаходження його спільника встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Чоловікам за замах на умисне вбивство загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, в ніч на 31 травня в Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину по поліцейських з вікна багатоповерхівки. Чоловік потрапив до двох правоохоронців, його затримали.
Крім того, в Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.