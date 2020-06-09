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У Дніпропетровській області стався вибух у багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 11:05
У Дніпропетровській області стався вибух у багатоповерхівці
Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

За даними місцевого видання, власником квартири, де стався вибух, є депутат міської ради

У місті Новомосковськ (Дніпропетровська область) в одній з квартир в багатоповерхівці прогримів вибух і сталася пожежа. В результаті чого постраждала людина.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла в квартирі на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати хлопчика, але постраждав власник квартири, якого з опіками госпіталізували.

За даними місцевого видання "Дніпро оперативний", господарем квартири є депутат Новомосковської міської ради сьомого скликання Андрій Володимирович Олександрович.

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

"Вогнем знищено домашнє майно в квартирі, де виникла пожежа, і зруйнована внутрішня стіна з сусідньою квартирою. Пошкоджена обшивка балкону в квартирі на 4-му поверсі. Загальна площа пожежі становить 30 кв. метрів. Пожежа локалізована о 06:15 та ліквідована о 06:30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася пожежа у багатоповерхівці, в результаті чого евакуювали 6 осіб.

Крім того, у Києві через пожежу евакуювали людей з лікарні, в яку доставляють хворих COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пожежадомВибух
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