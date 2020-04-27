В Одеській області проходять випробування ракетного комплексу "Нептун"

В Одеській області на випробувальному полігоні Збройних сил України "Алібі" проходять випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ Facebook.

Як зазначили в ЗСУ, випробування проходять із залученням літаків СУ-27.

"В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Льотні випробування проводяться з створенням реальних перешкод для головки самонаведення ракети і залученням авіації літаків СУ-27", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня ВСУ вже проводили випробування РК "Нептун". Тоді в Одеській області успішно пройшли випробування, під час яких була проведена перевірка дальності і точності ураження морських цілей. Надводні мішені були уражені на відстані близько 100 км.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області успішно пройшли випробування української ракети "Вільха-М", яка здатна вразити ціль на відстані 120 км.

Також повідомлялося, що в середині квітня на заході України проходили планові тактичні навчання підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ і Повітряних сил Збройних сил України.