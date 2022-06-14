Одеська область збере менше врожаю, ніж минулого року: названо причину

В Одеській області очікують зібрати трохи більше половини від минулорічного врожаю. Це пояснюється сильною посухою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв’ю " Суспільному " розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Вона розповіла, що минулорічні результати врожайності були рекордними для України, але в 2022 році ситуація погіршиться.

"Якщо ми отримаємо врожай на рівні 60 відсотків від торішнього врожаю, для нашого регіону це буде дуже добрий показник, тому що останні місяці була посуха", - заявила Стоянова.

За її словами, цього все одно вистачить для того, щоб прогодувати всіх жителів області.

"Сьогодні наша країна виробляє зерна в 5-6 разів більше, ніж споживає. Минулого року ми зробили 107 млн тонн, а спожили не більше, ніж 20 млн тонн. Очікуємо отримати близько 70 млн тонн, а споживаємо теж не більше, ніж 20", - додала чиновниця.