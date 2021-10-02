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В Одеській області перекинувся трактор з дітьми. Загинула 9-річна дитина

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Одеса , Субота 02 жовтня 2021 15:45
В Одеській області перекинувся трактор з дітьми. Загинула 9-річна дитина Фото: в Одеській області перекинувся трактор з дітьми (od.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з дітьми. Внаслідок аварії, від отриманих травм загинула 9-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували у причепі трактора під час його руху. Після того як водій не впорався з керуванням - транспорт з’їхав в узбіччя.

Після аварії чоловік втік. Поліцейські продовжують встановлювати його місцеперебування.

9-річний хлопець загинув в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Інші діти не постраждали.

Фото: в Одеській області перекинувся трактор з дітьми (od.npu.gov.ua)

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