В Одеській області виявили велику партію контрабандних сигарет

Загальна вартість виявленої партії складає понад 4 млн гривень

В Одесской области на автодороге Киев - Одесса правоохранители обнаружили в одном из автомобилей 136 тысяч пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как сообщается, пограничники вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и фискальной службы остановили автомобиль "ДАФ". Во время осмотра транспортного средства было выявлено 136 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства.

Отмечается, что по предварительной оценке общая стоимость выявленной партии сигарет составляет более 4 млн гривен. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению путей попадания партии на территорию Украины.

Напомним, ранее в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконное перемещение табачных изделий с территории другого государства в Украину. Организатору канала контрабанды было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Ранее во Львовской области ликвидировали контрабанду элитных наркотиков. Фигурант, под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы.