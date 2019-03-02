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В Одеській обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 11:49
В Одеській обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок
Фото: місце затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Мешканці прикордонного району налагодили перевезення тютюнових виробів з території сусідньої держави

В Одеській області працівники Служби безпеки України (СБУ) заблокували незаконне переміщення тютюнових виробів з території іншої держави до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що працівниками СБУ було встановлено, що мешканці одного з прикордонних районів Одеської області налагодили контрабанду тютюнових виробів до регіону з території іншої держави для подальшого перепродажу.

"Співробітники СБУ задокументували кілька фактів контрабандного переміщення "товару" через державний кордон. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили засоби зв’язку, маршрутні записи, "чорну бухгалтерію" та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність", - заявили в СБУ.

Організатору каналу контрабанди було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що передбачений ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Давання хабара). Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до незаконних дій.

Нагадаємо, у Львівській області ліквідували контрабанду елітних наркотиків. Фігурант, під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, налагодив кримінальні звʼязки з представниками наркобізнесу Західної Європи.

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