RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області в кількох метрах від берега виявили міну

Фото: в Одеській області в кількох метрах від берега виявили міну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після шторму до берегів Одеської області припливла ворожа морська міна. Фахівці підривної команди організовують її знешкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"А після шторму море продовжує приносити небезпечні сюрпризи на одному з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега. Фахівці підривної команди Військово-морських сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження морської "мандрівниці", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські військові знайшли чергову протикорабельну міну поруч з узбережжям Одеської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаОдеса