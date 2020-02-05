В Одеській області через негоду знеструмлені понад 30 населених пунктів

В Одеській області через негоду 31 населений пункт залишився без електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомили в "Одесаобленерго", нічний шквальний вітер обірвав 11 ліній електропередач потужністю 10 кВ, що призвело до відключення електроенергії у населених пунктах.

"На даний момент працює над усуненням 16 бригад і 17 одиниць техніки, відновити подачу електроенергії плануємо до 15:00. Наше підприємство забезпечено всією технікою і запасами палива", - заявив глава "Одесаобленерго" Дмитро Григор'єв.

Також він попередив про можливі обриви на лініях електропередач у зв'язку з обмерзанням.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що за даними синоптиків, в найближчі дні суттєво погіршиться погода в Україні. Очікується сильний сніг (сніговий покрив місцями може досягти 20 см, в горах - 40 см); сильний вітер - до 20 м/с (у горах - до 25 м/с) і хуртовини. Крім того, на дорогах можливі снігові замети, у Карпатах очікується сильний сніг (сніговий покрив до 50 см).

Також повідомлялося, що служби МВС готові перекривати рух автотранспорту з-за погіршення погодних умов в Україні. За словами глави МВС Арсена Авакова, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.