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В Одеській області чоловік влаштував стрілянину, постраждали три людини

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 09:37
Фото: стрілянина в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Фото: стрілянина в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Поранення отримали єгер, дружина зловмисника і сам стрілець

В Одеській області місцевий житель відкрив стрілянину з травматичного пістолета в єгеря, поранені три людини. Чоловік був затриманий. Про це повідомляє пресс-служба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Інцидент стався в Білгород-Дністровському районі.

"Попередньо встановлено, що правопорушник на автомобілі разом зі своєю дружиною прибув у сад. Чоловік з собою мав пристрій для відстрілу гумовими кулями, з яким ходив по території. До них підійшов єгер, представився і повідомив про заборону на полювання, що і стало підставою зіткнення, в ході якої зловмисник почав стріляти в бік єгеря", - йдеться в повідомленні.

В результаті перестрілки постраждали три людини: дружина зловмисника, яка отримала непроникаюче поранення грудної клітини, єгер був поранений в руку і сам зловмисник отримав травму ноги. Всі троє були госпіталізовані, стан здоров'я стабільний.

Правоохоронці вилучили у зловмисника, крім травматичного пістолета, мисливську рушницю, яким він також намагався скористатися.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в місті Мальме в Швеції у понеділок, 18 червня, за уточненими даними, постраждали 6 осіб, двоє з яких пізніше померли.

Стрілянина в Швеції: двоє загиблих і четверо поранених Стрілянина в шведському Мальме: 5 людей поранено
Теги публікації: Одеса, Одеса, Стрільба, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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