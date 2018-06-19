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В Одесской области мужчина устроил стрельбу, пострадали три человека

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 09:37
Фото: стрельба в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Фото: стрельба в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Ранения получили егерь, жена злоумышленника и сам стрелок

В Одесской области местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета в егеря, ранены три человека. Мужчина был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе.

"Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря", - говорится в сообщении.

В результате перестрелки пострадали три человека: жена злоумышленника, которая получила непроникающее ранение грудной клетки, егерь был ранен в руку и сам злоумышленник получил травму ноги. Все трое были госпитализированы, из состояние здоровья стабильное.

Правоохранители изъяли у злоумышленника, кроме травматического пистолета, охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Мальме в Швеции в понедельник, 18 июня, по уточненным данным, пострадали 6 человек, двое из которых позже скончались.

Стрельба в Швеции: двое погибших и четверо раненых Стрельба в шведском Мальме: 5 человек ранены
Теги публикации: Одесса, Одесса, Стрельба, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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