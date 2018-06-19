Стрельба в Швеции: двое погибших и четверо раненых

До сих пор нет никакой информации от том, из-за чего возникла стрельба в Мальме и кто стрелял

В результате стрельбы в городе Мальме в Швеции в понедельник, 18 июня, по уточненным данным, пострадали 6 человек, двое из которых позже скончались. Об этом сообщается на сайте полиции города.

Так, в полиции уточнили, что в больнице умерли ранее госпитализированные 18-летний и 29-летний мужчины.

Правоохранители все еще работают на месте преступления, пока не известно, в результате чего возникла стрельба.

Также до сих пор нет никакой информации от том, кто стрелял.

Напомним, ранее сообщалось, что в шведском Мальме в результате стрельбы около полицейского участка пострадали пять человек. Место происшествия было оцеплено прибывшими туда сотрудниками полиции, нападавший скрылся. О состоянии раненых до сих пор ничего не было известно. По словам очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.