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В Одеській області чоловік підпалив сусідку. Її вдалося врятувати

Автор: РБК-Україна

В Одеській області чоловік в ході конфлікту підпалив сусідку. Її вдалося врятувати, вона у важкому стані перебуває в лікарні.

Про це йдеться на сайті поліції Одеської області.

Повідомляється, що інцидент стався на території Ананьївської громади. Як встановили поліцейські, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її вдарити.

"Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку. Жінку загасили жителі села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали швидку і поліцію", - йдеться в повідомленні.

37-річну жінку госпіталізували до місцевої лікарні з опіками шиї, тулуба та кінцівок. Стан її стабільно важкий. Зловмисника затримали, призначено експертизи, допитуються очевидці та свідки події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Виноградарі двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Він помер від опіків.

Також повідомлялося, що в Києві після затримання у відділенні поліції померла жінка.

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