У Києві на Виноградарі з помсти підпалили чоловіка. Він помер від опіків

У Києві двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Потерпілого з опіками 80% тіла доставили в лікарню, де він помер.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС України .

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Георгія Гонгадзе. До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік, у якого загорівся одяг, просить про допомогу.

Як заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, підозрюваних затримали протягом двох годин. Вони прийшли в недобудову до 41-річного чоловіка, спровокували конфлікт, побили його, після чого облили легкозаймистою речовиною і підпалили.

"Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий нібито образив сина одного з них, тому вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні", - підкреслив Крищенко.

Підозрюваних уродженців Києва 1997 і 2002 років народження затримали, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" за попередньою змовою групою осіб і з особливою жорстокістю.

"За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додав Крищенко.

Фото: затримані (mvs.gov.ua)