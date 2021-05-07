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У Києві на Виноградарі з помсти підпалили чоловіка. Він помер від опіків

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 11:33
У Києві на Виноградарі з помсти підпалили чоловіка. Він помер від опіків Фото: поліція затримала підозрюваних (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Потерпілого з опіками 80% тіла доставили в лікарню, де він помер.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС України.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Георгія Гонгадзе. До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік, у якого загорівся одяг, просить про допомогу.

Як заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, підозрюваних затримали протягом двох годин. Вони прийшли в недобудову до 41-річного чоловіка, спровокували конфлікт, побили його, після чого облили легкозаймистою речовиною і підпалили.

"Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий нібито образив сина одного з них, тому вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні", - підкреслив Крищенко.

Підозрюваних уродженців Києва 1997 і 2002 років народження затримали, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" за попередньою змовою групою осіб і з особливою жорстокістю.

"За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додав Крищенко.

Фото: затримані (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що митники затримали іноземця в аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному животі більше кілограма наркотиків з Євросоюзу.

Також раніше в Києві пройшла облава на нарколабораторії та притони. За результатами операції затримали близько 20 осіб.

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