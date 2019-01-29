В Одеській області на кір захворіли майже 90 дітей

Через спалах кору карантин у місцевих навчально-виховних закладах продовжено до 6 лютого

В Одесской области по состоянию на 29 января корью заболели 86 детей. Об этом заявил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, глава городской ОТО напомнил, что из-за вспышки кори продлен карантин в местных учебно-воспитательных заведениях до 6 февраля.

"По состоянию на 29 января на территории объединенной общины зафиксировано 86 случаев заболеваний детей корью, в том числе 4 заболевания в городе Килия", - сообщил Бойченко.

По его словам, многие заболевания зафиксированы в одной из протестантских религиозных общин, но Бойченко подчеркнул, что "родители отказываются от прививок из-за мировоззренческих убеждений, а не религиозные".

Напомним, в Одесской области по состоянию на 23 января был подтвержден 71 случай заболевания корью среди детей.

Как писало РБК-Украина ранее, вспышка кори в Одесской области была зафиксирована в селе Шевченково 19 января. При этом в понедельник, 21 января, медики диагностировали корь у 48 детей. Бойченко заявлял, что вспышка кори стал следствием безответственности родителей, злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.

Подчеркнем, Министерство здравоохранения Украины опровергло заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.