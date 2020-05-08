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В Одеській області коронавірусом захворіли понад 120 медиків

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 18:25
В Одеській області коронавірусом захворіли понад 120 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість хворих медпрацівників з Подольська

В Одеській області коронавірусом COVID-19 захворіли 123 медичних працівника. Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций в Facebook.

За його словами, більшість випадків захворювання серед медиків виявлено в Подольську, де інфікувалися 86 медпрацівників.

"станом на сьогодні в Одеській області зафіксовано всього 583 підтверджених випадків захворювання коронавірусом... Медпрацівників - 123 особи, з яких 86 - з Подольська", - написав Куций.

Також він зазначив, що за тиждень коронавірусом захворіли на 287 осіб. Найбільші спалахи COVID-19 зафіксовані в Біляївському районі - 69 хворих, в Одесі - 96, і Подільському районі - 284.

Одужали від коронавіруса вже 23 пацієнта, 5 - померли.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області за добу від COVID-19 одужали 22 медпрацівника. Всього було підтверджено 33 випадки одужання.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області другий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом медиків. В цілому в області коронавірусом заразилися майже 160 медичних працівників. Кожен третій інфікований в області - медик.

Теги Новини України ОдесаОдесамедикиКоронавірус
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