Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Контейнер з наркотиками на 50 млн доларів з Латинської Америки був вилучений у торговому порту "Південний"

В Одеській області вилучили рекордну партію кокаїну вартістю понад 50 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Повідомляється, що контейнер з наркотиками з Латинської Америки був вилучений у торговому порту "Південний". Правоохоронці з незаконного обігу вилучили 257 кг кокаїну.

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

"Для представників організованої транснаціональної злочинності Україна є країною-транзитером з досить розвиненими і зручними транспортними вузлами - як морських, так і повітряними, які використовуються для контрабанди наркотичних засобів, - повідомив начальник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Андрій Кіхтенко

Проведений експрес-аналіз показав, що розфасований порошок є кокаїном. Наркотики планувалося переправити в країни Європи.

Нагадаємо, СБУ викрила найбільшу в історії України нарколабораторію. Зокрема, співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропів.

Раніше співробітники СБУ спільно з ізраїльськими колегами провели спецоперацію з викриття та ліквідації міжнародного каналу контрабанди кокаїну з Панами в Ізраїль транзитом через Україну.