В Одеській області у ДТП загинула дитина, ще двоє постраждали

В Одеській області автомобіль влетів у відбійник

В Одеській області автомобіль влетів у відбійник, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП загинула 7-річна дитина, ще двоє дітей були поранені. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що аварія за участі автомобіля Hyundai Elantra під керуванням 36-річної жінки сталася на 328 км автодороги Київ - Одеса біля села Троїцьке Любашівського району.

Правоохоронцями встановлено, що жінка намагаючись об'їхати собаку, яка вибігла на проїзну частину, не впоралася з керуванням і в'їхала в металевий відбійник з правого боку.

В результаті ДТП на місці події загинув її малолітній син 2011 року народження. Сама жінка і ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з різними ступенями тяжкості.

Фото (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, в результаті масштабної аварії на Закарпатті постраждали чотири людини.