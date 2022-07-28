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В Одеському торговому порту сталася пожежа

Фото: пожежа в Одеському порту сталася вночі 28 липня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У торговому порту Одеси вночі 28 липня сталася пожежа. На місці над ліквідацією події працюють рятувальники ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За попередньою інформацією, інцидент не пов'язаний з обстрілом, в місті не була оголошена повітряна тривога.

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Однак пізніше у МЗС РФ підтвердили, що саме російські ракети вдарили по Одесі. При цьому там заявили, що ракети нібито знищили військовий об'єкт.

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ОдесаПожежаДСНС