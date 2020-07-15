Одеського поліцейського підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таировскому відділення поліції в Одесі. Вирішується питання про взяття підозрюваного під варту.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

За даними слідства, неповнолітня познайомилася з інспектором в кінці січня 2020 року після того, як в поліцію звернулася її мати із заявою про зникнення дочки після чергового конфлікту.

"11 лютого підозрюваний, який в той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, примусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту", - повідомили в ГБР.

Як зазначили в Держбюро, через кілька днів дівчина повідомила про те, що трапилося своєму вчителеві, який і переконав її звернутися в поліцію.

Нагадаємо, в кінці травня двом поліцейським з Кагарлика повідомили про підозру у зґвалтуванні жінки в відділку, пізніше по цій справі повідомили підозру ще двом правоохоронцям.

В результаті скандалу відділення поліції Кагарлика було розформовано, остаточно його ліквідують 25 липня.