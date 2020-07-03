ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зґвалтування в Кагарлику: ще двом підозрюваним обрано запобіжного заходу

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 18:40
Зґвалтування в Кагарлику: ще двом підозрюваним обрано запобіжного заходу
Фото: арешт (РБК-Україна)

Одного підозрюваного відправили цілодобовий під домашній арешт, другого залишили під вартою

Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про зґвалтування в Кагарлику. Одному з них обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, другого - утримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року за вказівкою про керівника утримував руки потерпілої в той час, як його керівник одягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показань періодично затискав дихальну трубку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Другого правоохоронцю, учаснику іншого епізоду тортур, який стався в січні цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, в травні двох поліцейських звинуватили у зґвалтуванні у відділенні Кагарлика жінки, яку запросили для допиту як свідка. За зґвалтування затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

У результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували, остаточно відділення ліквідують 25 липня.

Крім того, заарештовані поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України мера пресеченияизнасилование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся