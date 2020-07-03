Зґвалтування в Кагарлику: ще двом підозрюваним обрано запобіжного заходу

Фото: арешт (РБК-Україна)

Одного підозрюваного відправили цілодобовий під домашній арешт, другого залишили під вартою

Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про зґвалтування в Кагарлику. Одному з них обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, другого - утримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року за вказівкою про керівника утримував руки потерпілої в той час, як його керівник одягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показань періодично затискав дихальну трубку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Другого правоохоронцю, учаснику іншого епізоду тортур, який стався в січні цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, в травні двох поліцейських звинуватили у зґвалтуванні у відділенні Кагарлика жінки, яку запросили для допиту як свідка. За зґвалтування затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

У результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували, остаточно відділення ліквідують 25 липня.

Крім того, заарештовані поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину.

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Автор: РБК-Україна