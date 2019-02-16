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Запуск ОПЗ в черговий раз переноситься

Новини » Економіка    16.02.2019 - 12:48
Запуск ОПЗ в черговий раз переноситься
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

Запуск Одеського припортового заводу переноситься на березень

Запуск Одеського припортового заводу перенесли на березень 2019 року. Про це повідомив перший заступник гендиректора ОПЗ Микола Щуриков, передає РБК-Україна з посиланням на одеське видання "Думская".

Він зазначив, що компанія "Енергетичний еквівалент" перерахувала передоплату, яка дозволила відновити виплату зарплат, однак з технічних причин не можна змінити постачальника газу на завод.

"Доведеться чекати кінця цього місяця, коли за законом можна буде замінити постачальника газу і почати отримувати газ для запуску виробництва на заводі", - сказав Щуриков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ОПЗ спробує запустити виробництво. За рахунок нового давальницького контракту завод зміг почати передпускові роботи, а перша партія сировини мала зайти на підприємство цього тижня. Втім, за словами одного з обізнаних джерел, була висока ймовірність, що через технічні проблеми завод не вдасться запустити.

Зазначимо, Одеський припортовий завод включено до переліку об'єктів великої приватизації в 2019 році.

 

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