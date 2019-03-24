В Одеський порт зайшов корабель НАТО

Фото: корабель ВМС Франції M653 Capricorne (facebook.com/GeneralStaff)

Це вже другий візит корабля НАТО нечорноморської країни до міста в цьому році

Корабель французьких ВМС M653 Capricorne увійшов в морський торговельний порт Одеси для участі у навчаннях з кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Корабель пройшов чорноморськими протоками і увійшов в Чорне море 21 березня.

"Мінний тральщик класу Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франції, країни-члена НАТО, з метою навчання з кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX та підтримки двостороннього французько-українського співробітництва у військово-морській сфері та безпеки на морі, зайшов в Одеський морський торговий порт 23 березня 2019", - йдеться в повідомленні.

Тральщик відноситься до мінних мисливців класу Eridan. Повна водотоннажність 625 тонн.

Це вже другий візит корабля НАТО нечорноморської країни до міста в цьому році. Першим 25 лютого заходив американський ракетний есмінець USS Donald Cook.

Нагадаємо, головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.

Патрульні катери класу Island, які Сполучені Штати Америки обіцяли надати Україні, повинні прибути в липні 2019 року.