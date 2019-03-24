В Одесский порт зашел корабль НАТО

Фото: корабль ВМС Франции M653 Capricorne (facebook.com/GeneralStaff)

Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в город в этом году

Корабль французских ВМС M653 Capricorne вошел в морской торговый порт Одессы для участия в учениях с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Корабль прошел черноморские проливы и вошел в Черное море 21 марта.

"Минный тральщик класса Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франции, страны-члена НАТО, с целью учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море, зашел в Одесский морской торговый порт 23 марта 2019", - говорится в сообщении.

Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Полное водоизмещение 625 тонн.

Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в город в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

Напомним, главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявлял, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.

Патрульные катера класса Island, которые Соединенные Штаты обещали предоставить Украине, должны прибыть в июле 2019 года.