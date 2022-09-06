З одеських портів вийшов ще один караван із зерном

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 6 суден", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Зазначимо, що за місяць роботи "зернового коридору" понад 50 суден пішли з українських портів із зерном.

Крім того, раніше в Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

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