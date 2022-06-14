Одеська опера відновлює роботу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.

Повідомляється, що концерти "Опера Гала" і "Балет Гала", а також опера "Запорожець за Дунаєм" будуть присвячені Збройним силам України.

"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти в захисне укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - йдеться в повідомленні.

На вході до театру глядачів перевірятимуть металодетектором. Афіша подій, а також квитки на вистави вже доступні у продажу онлайн і в касах театру.

Режим роботи кас: