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Одеська опера відновлює роботу

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Одеса, Вівторок 14 червня 2022 16:01
Одеська опера відновлює роботу Фото: Одеська опера знову відкривається для глядачів (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Одеська національна опера після вимушеної паузи відновлює свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.

Повідомляється, що концерти "Опера Гала" і "Балет Гала", а також опера "Запорожець за Дунаєм" будуть присвячені Збройним силам України.

"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти в захисне укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - йдеться в повідомленні.

На вході до театру глядачів перевірятимуть металодетектором. Афіша подій, а також квитки на вистави вже доступні у продажу онлайн і в касах театру.

Режим роботи кас:

  • З вівторка по суботу: з 11:00 до 19:30
  • Неділя - вихідний

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відкликає заявку на Expo 2030, на проведення якого претендує Одеса.

Детальніше про ситуацію в місті в матеріалі "Путіну люди не потрібні". Як війна змінила Одесу і чим живе місто біля моря".

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