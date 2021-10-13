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Суд призначив одеській чиновниці, підозрюваній у незаконному заволодінні землею, 26 млн гривень застави

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Одеса, Середа 13 жовтня 2021 02:52
Суд призначив одеській чиновниці, підозрюваній у незаконному заволодінні землею, 26 млн гривень застави Фото: суд призначив одеській чиновниці, підозрюваній у незаконному заволодінні землею, 26 млн гривень застави (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Вищий антикорупційний суд призначив одеській чиновниці, підозрюваній у незаконному заволодінні землею, 26 млн гривень застави. Чиновниця є директором юридичного департаменту Одеської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Чиновниця - одна з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізацію незаконно отриманих доходів. Всього у справі 16 підозрюваних. Зокрема це - діючий мер Одеси Геннадій Труханов, відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник і екс-прокурор Одеської області Олег Жученко.

"Так, суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вибрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 26 млн 169 000 гривень".

До 12 грудня 2021 року на директора поклали ряд процесуальних обов'язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду; не залишати Одесу без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі. Також їй потрібно здати закордонний паспорт.

Загальний розмір збитку оцінюється в більш ніж півмільярда гривень.

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