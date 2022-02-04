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В Одесу прибули нові вертольоти для прикордонників. Будуть патрулювати Чорне море

Автор: РБК-Україна

Сьогодні Окрема Одеська авіаційна ескадрилья отримала три сучасні борти французької компанії AIRBUS H125. Їх постачання відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Вертольоти AIRBUS Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, включно й в інфрачервоному світлі. Це обладнання дає змогу вести зйомку відео у високій якості, а також за допомогою супутникового обладнання передавати його в режимі реального часу.

Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можна використовувати синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.

У порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі, гвинтокрилі машини AIRBUS Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрувальні характеристики.

Також дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість - 220 км/год.

Ці вертольоти українські прикордонники будуть використовувати вже найближчим часом. Очікується, що вони будуть патрулювати регіон Чорного моря.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що Польща розпочне постачання зброї в Україну наступного тижня.

Також учора в Україну прибув сьомий літак військової допомоги від США.

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