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В Одесі "замінували" декілька адмінбудівель та парк

Фото: в Одесі замінували адмінбудівлі і парк (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У середу, 18 травня, надійшло анонімне повідомлення про мінування декількох адміністративних будівель та парку в Одесі. Фахівці проводять перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що невідомі надіслали повідомлення про загрозу вибуху на лінію "102" близько 11:00.

"Зараз на об’єкти скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській ОВА попередили, що в регіоні залишається дуже високою ймовірність ракетних ударів. Жителів попросили не ігнорувати сигнали тривогу.

Також варто зазначити, що в Одесі та області закликали не відвідувати пляжі через протипіхотні міни.

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