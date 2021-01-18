Захоплення СБУ і тероризм: одного з ватажків "ЛНР" оголосили в розшук

Фото: Дмитро Пендюрін (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України оголосила в розшук одного з ватажків так званої "Луганської народної республіки". За даними слідства, він причетний до тероризму і захоплення луганського офісу спецслужби в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За даними слідства, він у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань, організував охорону захопленої будівлі СБУ і проводив інструктажі щодо збройного опору учасникам АТО.

Крім того, він створив і очолив так званий "15-й батальйон територіальної оборони "Брянка СРСР", який в період з 2014 до 2015 років воював проти української армії.

СБУ вважає, що фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території Луганської області. Йому заочно повідомили про підозру по 1 ч. ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

При цьому СБУ опублікувала фото підозрюваного - це колишній ватажок батальйону "Брянка СРСР" Дмитро Пендюрін. Згідно з інформацією з відкритих джерел, він очолював його в 2014-2015 роках. А після того, як було оприлюднено докази звірств бойовиків і вбивства мирних жителів, Пендюрін втік до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у Тернопільській області заочно засудив одного з ватажків "Брянки СРСР" до 14 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців на Донбасі.