В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР"

Фото: затриманий бойовик (ssu..gov.ua)

Бойовик брав участь у боях біля Дебальцевого, Пісків та ДАПу

В Одесі затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який брав участь у боях проти сил Антитерористичної операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці встановили, що житель Донецька у 2014 році добровільно вступив в лави одного з підрозділів терористичного формування "Шум". У складі бандформування бойовик брав участь в боях проти українських військових та сил АТО поблизу Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового та Донецького аеропорту.

Зазначається, що у 2018 році чоловік покинув лави бойовиків та переїхав на підконтрольну українському уряду територію. Колишній бойовик переховувався у Харкові та Києві. Пізніше переїхав в Одесу та отримав нові документи, щоб приховати участь в лавах "ДНР".

"Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації", - розповіли в СБУ.

Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу, тобто участь у терористичному формуванні. Вирішується питання про обрання колишньому бойовику запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили бойовиків, причетних до загибелі двох співробітників СБУ в Жолобку у 2018 році. Головний підозрюваний - мешканець міста Ясинувата, який будучи командиром бойовиків віддав наказ обстріляли позиції ЗСУ.