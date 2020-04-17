ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 16:54
В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР"
Фото: затриманий бойовик (ssu..gov.ua)

Бойовик брав участь у боях біля Дебальцевого, Пісків та ДАПу

В Одесі затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який брав участь у боях проти сил Антитерористичної операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці встановили, що житель Донецька у 2014 році добровільно вступив в лави одного з підрозділів терористичного формування "Шум". У складі бандформування бойовик брав участь в боях проти українських військових та сил АТО поблизу Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового та Донецького аеропорту.

Зазначається, що у 2018 році чоловік покинув лави бойовиків та переїхав на підконтрольну українському уряду територію. Колишній бойовик переховувався у Харкові та Києві. Пізніше переїхав в Одесу та отримав нові документи, щоб приховати участь в лавах "ДНР".

"Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації", - розповіли в СБУ.

Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу, тобто участь у терористичному формуванні. Вирішується питання про обрання колишньому бойовику запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили бойовиків, причетних до загибелі двох співробітників СБУ в Жолобку у 2018 році. Головний підозрюваний - мешканець міста Ясинувата, який будучи командиром бойовиків віддав наказ обстріляли позиції ЗСУ.

Бойовики на Донбасі використовують карантин для підготовки диверсантів Затриманий генерал-майор СБУ готував замах на Авакова, - МВС
Новини України Служба безпеки УкраїниОдесаДНРбойовикиЗадержание
News
On Top