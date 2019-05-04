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В Одесі за хабар засудили двох поліцейських

Новини » Суспільство    04.05.2019 - 16:46
В Одесі за хабар засудили двох поліцейських
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Колишніх правоохоронців засудили до 5 років позбавлення волі

У Одесі засудили двох колишніх працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як повідомляється, у 2015 році правоохоронці разом з цивільним агентом затримали 18-річного місцевого жителя та під загрозою арешту за купівлю наркотиків вимагали хабар у розмірі 500 грн.

Правоохоронці свою провину заперечували, проте їхній спільник свою вину визнав та під час допиту дав показання.

Зазначається, що правоохоронців засудили до 5 років позбавлення волі, їхньому спільнику за викривальні показання суд пом'якшив покарання до 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, раніше слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Чернівцях затримали головного державного ревізора-інспектора управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області за фактом вимагання та отримання хабаря у розмірі 700 доларів .

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій обл. ДБР затримало заступника керівника райвідділку поліції. В ДБР заявили, що за попередньою інформацією, затримані правоохоронці намагались отримати від місцевого підприємця, який займається торгівлею металобрухтом, щомісячну плату у розмірі 8 тис. гривень.

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