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У Харкові поліція перевіряє інформацію про масове мінування

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 16:02
У Харкові поліція перевіряє інформацію про масове мінування
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У поліцію надійшло повідомлення про мінування об'єктів 17

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування 17 об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, 7 серпня близько 13:30 в поліція прийшов електронний лист з інформацією про мінування. У ньому говорилося про закладення вибухівки у приміщеннях аеропорту, 3 залізничних і 2 авто станцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Огляд приміщень і прилеглої території триває.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня в Чернівцях в поліцію надійшов електронний лист, в якому говорилося про мінування 200 об'єктів. До зазначених об'єктів негайно були направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічна та кінологічна служби.

Крім того, 18 липня в поліцію Харкова надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торгових центрах та 8 медичних установах.

Також у Житомирі невідомий повідомив про мінування двох місцевих вищих навчальних закладів. Місцеві ЗМІ відзначали, що замінували Житомирський політехнічний університет та Житомирський медичний інститут. На місці події працювали співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки.

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