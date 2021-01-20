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В Одесі знову повідомили про масове мінування дитсадків: йде перевірка

Автор: Игорь Литвиненко

В Одесі повідомили про мінування 186 дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. Правоохоронні органи проводять перевірку за даним фактом.

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Про це повідомили у прес-службі поліції.

Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції.

"Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - додали в поліції.

Нагадаємо, це вже не перше повідомлення про масове мінування дитячих садків в Одесі. Минулого тижня невідомі "мінували" 185 дитячих садків. За результатами перевірок вибухонебезпечних предметів на території установ не виявили.

Крім цього 13 січня в Одесі повідомляли про мінування 26 дитячих садків, суду і прокуратури. Тоді також проводилася перевірка, однак вибухівки не виявили.

Також РБК-Україна писало, що в грудні повідомили про мінування будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації, на час перевірки всіх людей евакуювали з ОДА. В результаті інформація не підтвердилася.

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