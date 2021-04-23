В Херсонській області біля будинку депутата невідомі влаштували вибух

В Херсонській області в одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади біля будинку депутата міськради пролунав вибух. Внаслідок вибуху ймовірно гранати ніхто з людей не постраждав, але автомобіль та фасад будинку частково пошкоджені.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Херсонській області.

"Приблизно о 02:30 в поліцію звернувся депутат міської ради. Він розповів, що вночі невідомий кинув у його подвір’я вибуховий пристрій. В цей час родина заявника знаходилася в будинку. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Каховського районного відділу поліції, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці провели огляд місця події. Внаслідок вибуху уламками частково пошкоджено автомобіль "Мерседес-310", фасад і вікна будинку депутата.

Поліцейські виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати РГД-5, ричаг УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модернізований), які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Також поліцейські обстежили прилеглу територію, жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявили.

"Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї. Поліцейські проводить подворові обходи жителів населеного пункту для пошуку можливих свідків. Також слідчі відпрацьовують всі можливі версії події, в тому числі, що причиною скоєння злочину могла стати службова діяльність заявника", - повідомили поліції.

Правоохоронці призначили низку експертних досліджень. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 352 "Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.