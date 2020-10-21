В Одесі звільнили начальника митниці, призначений повний аудит

Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика. Він був на посаді рівно два місяці.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної митної служби.

Причиною звільнення названі негативні результати роботи при ньому. Серед іншого, зафіксовано багато випадків заниження вартості імпортних товарів. За 17 днів у жовтні загальний рівень митної вартості товарів був знижений на 15%, а податкове навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%. Через це держбюджет недоотримував гроші з митниці.

Також зазначається, що Пудрик не зміг налагодити організацію і контроль якісної роботи співробітників митниці.

Через виявлені факти призначений повний аудит роботи Одеської митниці.

Начальник управління митної служби в Одесі змінюють вже в третій раз за 2020 рік. З березня по серпень митницею керував Михайло Грибанов.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ викрила схему з розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці. Щомісячний оборот становив 400 тисяч доларів.

Також, у вересні СБУ затримувала співробітників цієї митниці. Правоохоронці тоді викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів.