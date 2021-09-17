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В Одесі трамвай збив на смерть жінку

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Одеса, П'ятниця 17 вересня 2021 11:28
В Одесі трамвай збив на смерть жінку Фото: в Одесі трамвай на смерть збив літню жінку (wikimedia.by.Bedkir)
Автор: Тіберій Юрик

В Одесі на Балківській трамвай збив жінку, яка вийшла на рейки через електроопору. В результаті інциденту жінка померла на місці події.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Одесміськелектротранс" в Facebook.

Зазначається, що інцидент стався о 5:20 ранку. Виїжджаючи з депо, травмай перетнув вулицю Краснослободська на зелений сигнал світлофора та скоїв наїзд на літню жінку, яка перетинала трамвайні колії.

"Незважаючи на екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося: жінка контактувала з передньою частиною вагона і отримала пошкодження, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На даний момент правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль на смерть збив жінку.

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