В Одессе трамвай сбил насмерть женщину
В Одессе на Балковской трамвай сбил женщину, которая вышла на рельсы из-за электроопоры. В результате инцидента женщина скончалась на месте происшествия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КП "Одесгорэлектротранс" в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в 5:20 утра. Выезжая из депо, травмай пересек улицу Краснослободская на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала трамвайные пути.
"Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина контактировала с передней частью вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, что на Кольцевой дороге в Киеве автомобиль насмерть сбил женщину.