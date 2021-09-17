В Одессе трамвай сбил насмерть женщину

В Одессе на Балковской трамвай сбил женщину, которая вышла на рельсы из-за электроопоры. В результате инцидента женщина скончалась на месте происшествия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КП "Одесгорэлектротранс" в Facebook .

Отмечается, что инцидент произошел в 5:20 утра. Выезжая из депо, травмай пересек улицу Краснослободская на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала трамвайные пути.

"Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина контактировала с передней частью вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.