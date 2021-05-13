В Одесі суд передав державі потерпілий крах танкер " Делфі"

Таке рішення винесла суддя Наталія Петренко.

Таким чином вона задовольнила позов Кабінету Міністрів України до британської компанії-судновласника MISTER Drake PC.

За даними видання, за цією фірмою стоїть колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Олег Ковтунов. У Миколаєві на нього зареєстровано ТОВ "МІСТЕР Дрейк".

Принесений природі збиток в результаті розливу палива з танкера раніше оцінили в 15,2 тисяч доларів. Підйом і евакуація судна обійшлися ще в 500 тис. доларів.