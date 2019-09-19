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В Одесі повідомили про замінування суду

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До поліції надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду

Поліція перевіряє повідомлення про мінування суду в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що до поліції надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду о 9:40. На місце події направлено слідчо-оперативну групу, експертів Вибухотехнічного управління, кінологів та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"До поліції о 9:40 надійшло повідомлення про те, що будівлю Суворовського районного суду на вулиці Чорноморського козацтва заміновано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Підірвати міст загрожував 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Його затримали.

РБК-Україна писало, що у понеділок, 16 вересня, співробітники Національної поліції у Львівській області отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста. Інформація згодом не підтвердилась.

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