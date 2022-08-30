В Одесі чутно вибухи, але тривогу не оголошували

Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли близько 07:31 години.

Однак в Одесі не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.

Ракетна загроза - актуальна

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попередив людей про те, що Росія вивела у Чорне море 3 кораблі з 24 "Калібрами".

"Ракетна загроза та повітряна небезпека залишаються актуальними", - наголосив він.