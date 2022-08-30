В Одесі чутно вибухи, але тривогу не оголошували

Уранці 30 серпня в Одесі чутно звуки вибухів. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли близько 07:31 години.
Однак в Одесі не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.
Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попередив людей про те, що Росія вивела у Чорне море 3 кораблі з 24 "Калібрами".
"Ракетна загроза та повітряна небезпека залишаються актуальними", - наголосив він.
Нагадаємо, росіяни у ніч проти 30 серпня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
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