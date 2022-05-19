В Одесі сьогодні лунатимуть постріли: названо причину

Національна гвардія в четвер, 19 травня, проведе навчання в Одесі. Жителів міста попередили про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram .

"Увага! Сьогодні з 11:00 до 15:00 в Одесі проходитиме навчальна стрілянина Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через погодні умови російські окупанти не зможуть здійснювати бойові дії у Чорному морі. Проте загроза ракетних ударів в Одесі та області залишається.

Також варто зазначити, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Жителів закликали не відвідували пляжі та не ходити по піску.

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