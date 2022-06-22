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В Одесі викрили посадовців, які намагалися продати запчастини до літаків ЗСУ

Фото: СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі викрили злочинну схему на одному з держпідприємств. Посадовці намагалися продати комплектуючі до літаків ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, схему організувало керівництво держпідприємства. Чиновники "списували" деталі як непридатні для використання. Пізніше крадені запчастини намагалися провести через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових.

Таким чином зловмисники намагались незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн гривень.

Крім того, у Житомирській області за сприянням СБУ арештували активи російського та білоруського підприємств на суму понад 30 млн гривень. Власниками активів є представники кремлівських бізнес-структур.

На Закарпатті правоохоронці знешкодили угруповання, яке незаконно вивозило чоловіків за кордон.

Також за матеріалами СБУ у Полтавській області до 15 років ув'язнення засуджено дев'ять бойовиків з так званої "ДНР", які воювали проти України.

Нагадаємо, що у Львові викрили трьох чоловіків, які незаконно вивозили українців призовного віку до Польщі.

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