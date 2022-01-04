Через отруєння продуктами горіння: в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб Gorenje

У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'ятьох осіб, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння.

В результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.

Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає.

За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.