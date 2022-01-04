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Через отруєння продуктами горіння: в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб Gorenje

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Вівторок 04 січня 2022 21:28
Через отруєння продуктами горіння: в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб Gorenje Фото: в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'ятьох осіб, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.

Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає.

За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2021 року в Україні через пожежі загинули 949 осіб.

Крім того, раніше у Вишгороді сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

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