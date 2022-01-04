Через отруєння продуктами горіння: в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб Gorenje
У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'ятьох осіб, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.
Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає.
За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.
Нагадаємо, за січень-жовтень 2021 року в Україні через пожежі загинули 949 осіб.
Крім того, раніше у Вишгороді сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.