В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У понеділок, 20 червня, в Одесі пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Повідомляється про два"Прильоти". Над містом стоїть стовп диму.
На даний момент влада міста поки офіційно не підтвердила інформацію про вибухи.
Фото: в Одесі пролунали вибухи (t.me/suspilneodesa)
Нагадаємо, вночі та рано вранці російські війська запускали ракети з окупованого Криму по Одеській області. Однак ЗСУ вдалося збити цілі.
Крім того, 19 червня окупанти також запустили ракети з Криму. Їх збили системи ППО.