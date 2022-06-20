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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: в Одесі пролунали вибухи (t.me/suspilneodesa)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 червня, в Одесі пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється про два"Прильоти". Над містом стоїть стовп диму.

На даний момент влада міста поки офіційно не підтвердила інформацію про вибухи.

Фото: в Одесі пролунали вибухи (t.me/suspilneodesa)

Нагадаємо, вночі та рано вранці російські війська запускали ракети з окупованого Криму по Одеській області. Однак ЗСУ вдалося збити цілі.

Крім того, 19 червня окупанти також запустили ракети з Криму. Їх збили системи ППО.

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